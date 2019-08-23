Михайличенко призвал поддержать Динамо (Видео)

Новый наставник киевского гранда напомнил о единстве клуба и его болельщиков. Сейчас непростое время для нашего "Динамо". Но мы всегда были и будем сильны единством, верой друг в друга. Только вместе мы можем достичь результата. Следующий наш матч – с "Олимпиком". И нам очень важны ваши внимание и поддержка. Приходите на стадион, – сказал Михайличенко.