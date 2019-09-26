Чемпион мира U-20 Бескоровайный забил первый гол в Словакии (Видео)

В матче 1/16 финала Кубка Словакии Дунайска Стреда встретилась с клубом Дружстевник Радимов и одержала победу со счетом 2:0. Один из голов забил чемпион мира в составе молодежной сборной Украины Дании Бескоравайный. Центрбек оказался выше всех в штрафном соперника при подаче с угла поля и точно пробил головой.