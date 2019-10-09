Шахтер - Оболонь-Бровар: видео онлайн-трансляция матча

В среду, 9-го октября, состоится товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» сыграет с ФК «Оболонь-Бровар». Трансляция первого тайма поединка будет доступна на официальном сайте Горняков. Поединок пройдет на поле загородного комплекса «Святошин». Стартовый свисток встречи прозвучит в 10:30 по киевскому времени.