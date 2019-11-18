Вратарь так исполнил пенальти, что сбил прожектор (Видео)

Вратарь "Нанитон Боро" неудачно исполнил пенальти в матче со "Стрэтфорд Таун" в центральном дивизионе Южной футбольной лиги Англии. Мяч после его удара угодил в светильник, который сразу же рухнул вниз.