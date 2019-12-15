Верона совершила невероятный камбэк в матче Серии А (Видео)

В матче 16-го тура Серии А Верона после часа игры "горела" гостям 0:3. Тем не менее, под натиском трибун Торино посыпалось, а хозяева сумела вырвать нужную в борьбе за выживание ничью.