Вот это "пушки": топ-10 голов Бундеслиги с дальней дистанции (Видео)

Официальный YouTube-канал немецкой Бундеслиги сделал подборку из десяти лучших голов первенства Германии с дальней дистанции по итогам первой половины текущего сезона. В данный топ вошли взятия ворот Филиппе Коутиньо, Бенжамена Павара, Эктора и остальных, а лучшим признан гол в исполнении Абдельхамида Сабири в ворота Фортуны.