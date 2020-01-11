Вест Хэм Ярмоленко опять проиграл (Видео)

10 января состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Шеффилд Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Оливер Макберни. В конце встречи гостям удалось отправить мяч в ворота соперника, но взятие отменили после просмотра повтора с помощью VAR.