Первая тренировка Динамо на сборе в Турции (Видео)

15-го января первая команда Динамо прибыла на сбор в Турцию и уже приступила к работе. Футболисты провели первую тренировку. В составе нет форвардов Жерсона Родригеша и Артема Беседина, но есть ряд игроков из юношеской команды киевлян.