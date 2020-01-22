Неимоверные сейвы легендарного Франческо Тольдо (Видео)

Серия А вспомнила легендарные сейвы итальянского голкипера Франческо Тольдо. Сейчас ему 48 лет, а не так давно он защищал ворота Фиорнетины и Интера.