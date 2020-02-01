Днепр-1 - Сигма: видео онлайн-трансляция контрольного матча

Днепр-1 проведет очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Дмитрия Михайленко в этом матче станет чешская Сигма. Матч Днепр-1 – Сигма состоится в субботу, 1 февраля, и начнется в 16:00 по киевскому времени. На Телеграф Спорт будет доступна прямая видеотрансляция поединка.