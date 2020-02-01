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Суббота, 01.02.2020

Днепр-1 - Сигма: видео онлайн-трансляция контрольного матча

Днепр-1 проведет очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Дмитрия Михайленко в этом матче станет чешская Сигма. Матч Днепр-1 – Сигма состоится в субботу, 1 февраля, и начнется в 16:00 по киевскому времени. На Телеграф Спорт будет доступна прямая видеотрансляция поединка. &nbsp; &nbsp;
football.ua
Фото: ФК Днепр-1
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