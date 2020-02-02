Ворскла - Спартак Суботица: онлайн-трансляция матча (Видео)

Ворскла продолжает подготовку ко второй части сезона. Следующий соперником полтавчан станет Спартак Суботица. Начало матча запланировано на 15:00 по киевскому времени.