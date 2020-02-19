Все 17 голов Динамо на втором турецком сборе (Видео)

Ютуб-канал киевского "Динамо" опубликовал ролик, в который вошли все голы столичного клуба на втором зимнем сборе, который проходил в Турции. На этом этапе киевляне забили 17 голов, некоторые из них стали настоящими шедеврами.