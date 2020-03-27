Как динамовцы тренируются во время карантина (Видео)

С момента вынужденного карантина игроки "Динамо" получили планы индивидуальных тренировок, которых тщательно придерживаются - креативно и с оптимизмом. Мини-фрагменты ежедневных упражнений Георгия Бущана, Йосипа Пиварича, Георгия Цитаишвили, Франа Соля и Ибрагима Каргбо - в сюжете.