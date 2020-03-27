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Пятница, 27.03.2020

Как динамовцы тренируются во время карантина (Видео)

С момента вынужденного карантина игроки "Динамо" получили планы индивидуальных тренировок, которых тщательно придерживаются - креативно и с оптимизмом. Мини-фрагменты ежедневных упражнений Георгия Бущана, Йосипа Пиварича, Георгия Цитаишвили, Франа Соля и Ибрагима Каргбо - в сюжете.
ФК Динамо (Киев)
Фото: ФК Динамо (Киев)
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