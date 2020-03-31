Двойная ностальгия: гол Шахтера в Лиге чемпионов на заполненной Донбасс Арене

Донецкий Шахтер вспоминает свои лучшие голы пока во всем мире карантин из-за коронавируса. Победный гол Эдуардо в матче с лондонским "Арсеналом" в Лиге чемпионов. Это случилось в 2010 году на Донбасс Арене, когда не было еще агрессии России и коронавируса.