Лучшие полузащитники Бундеслиги 2019/20 (Видео)

Во время паузы в европейских чемпионатах Бундеслига представила пятерку лучших полузащитников сезона на данный момент. В рейтинг игроков вошли Кристофер Нкунку, Джейдон Санчо, Филип Костич и другие.