Как Шахтер Вернидуба обыграл Динамо-Брест Милевского: обзор матча (Видео)

Шахтер Юрия Вернидуба на выезде обыграл Динамо-Брест с Милевским и Нойком. Вашему вниманию видеообзор этого матча.