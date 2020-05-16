Месси поцеловал жену в клипе известного рэпера (Видео)

Рэпер Residente из Пуэрто-Рико опубликовал клип на песню Antes Que el Mundo Se Acabe. В клипе, в котором целуются влюбленные пары со всего мира, приняли участие Лионель Месси с супругой Антонеллой. Также в ролике снялись известный актер Бен Аффлек со своей девушкой Аной де Армас и более 100 других пар.