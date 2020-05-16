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Суббота, 16.05.2020

Месси поцеловал жену в клипе известного рэпера (Видео)

Рэпер Residente из Пуэрто-Рико опубликовал клип на песню Antes Que el Mundo Se Acabe. В клипе, в котором целуются влюбленные пары со всего мира, приняли участие Лионель Месси с супругой Антонеллой. Также в ролике снялись известный актер Бен Аффлек со своей девушкой Аной де Армас и более 100 других пар.
ua.tribuna.com
Фото: Твиттер
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Лионель Месси, Футбол, Видео, Новости футбола, Residente.
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