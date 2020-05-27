Ударная двухминутка Цитаишвили - в обзоре матча Динамо - Олимпик

Сегодня «Динамо» в контрольном матче победило «Олимпик» со счетом 2:0 благодаря раннему дублю Георгия Цитаишвили. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: