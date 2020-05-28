Черноморец провел тренировочный матч (Видео)

В среду, 27-го мая, одесский «Черноморец» провел очередную тренировку на футбольных полях УТБ клуба в Совиньоне. Одной из составляющих занятия стала двусторонняя игра, в которой команда в оранжевых и желтых манишках победила бело-синюю — 2:1 (1:0). Забитыми мячами отличились: Титаевский, Сикорский — Яловенко (с пенальти).