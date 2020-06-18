Футболисты Черноморца сдали тесты на коронавирус (Видео)

В среду, 17-го июня, на базе «Черноморца» в Совиньоне команда «моряков» в полном составе сдавала ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Забор проб и последующие исследования проводит лаборатория клиники «Инто-Сана». Тестирование прошли все футболисты «Черноморца», тренерский состав и персонал.