Хит-парад футбольного безумия: самые смешные "ляпы" Бундеслиги (Видео)

Даже у лучших голкиперов и звездных защитников немецкой Бундеслиги время от времени бывает плохой день. Результат, в зависимости от ваших предпочтений, может быть душераздирающим или довольно забавным. В любом случае, такие моменты всегда необычны. Вашему вниманию 10 самых забавных ошибок в элитном футбольном дивизионе Германии в сезоне 2019/20.