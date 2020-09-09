Левандовски, Алаба и другие: Бундеслига представила лучшие голы прошлого сезона со штрафных (Видео)

Чтобы мяч попал в ворота с расстояния 20-и и более метров требуется много практики. Забить со штрафного может быть еще сложнее. Но звезды Бундеслиги овладели техникой и точностью - с ними все выглядит легко! В прошлом сезоне немецкого первенства были забиты много прекрасных голов со штрафных ударов, у многих фанатов даже челюсть отвисла от увиденного.