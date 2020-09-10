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Четверг, 10.09.2020

Алессандрини забил потрясающий гол ударом через себя в Китае (Видео)

В 10-м туре чемпионата Китая по футболу встречались Шанхай СИПГ и Циндао Хайню. Встреча, проходившая на стадионе Suzhou City, завершилась со счетом 2:1. Известные футболисты Марко Арнаутович и Халк вывели хозяев вперед, а за гостей отличился Ромен Алессандрини. Гол француза стал настоящим украшением в поединке: полузащитник в амплитудном прыжке ударом через себя переправил мяч в девятку ворот Шанхая.
Телеграф Спорт
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