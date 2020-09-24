Лучшая пятерка голов старта Бундеслиги (Видео)

В минувший уикенд в Германии стартовал очередной сезон в Бундеслиге, и стартовый тур подарил много зрелищных матчей и забитых голов. Официальный YouTube-канал Бундеслиги предлагает к просмотру пять лучших голов первого тура. В эту подборку вошли забитые мячи в исполнении форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда, игроков Баварии Джамала Мусиалы и Сержа Гнабри и других.