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Четверг, 24.09.2020

Лучшая пятерка голов старта Бундеслиги (Видео)

В минувший уикенд в Германии стартовал очередной сезон в Бундеслиге, и стартовый тур подарил много зрелищных матчей и забитых голов. Официальный YouTube-канал Бундеслиги предлагает к просмотру пять лучших голов первого тура. В эту подборку вошли забитые мячи в исполнении форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда, игроков Баварии Джамала Мусиалы и Сержа Гнабри и других.
football.ua
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