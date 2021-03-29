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Шевченко прокомментировал роковую ошибку Миколенко в матче с Финляндией

Шевченко прокомментировал роковую ошибку Миколенко в матче с Финляндией
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф

Тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался об ошибке защитника Виталия Миколенко, стоившей победы украинской команде. Наставник решил поддержать молодого игрока.

"Ошибки случаются со всеми. Мы поддержали Миколенко. Он ошибся, да, но это следствие тех ошибок, допущенных ранее. Это будет нам уроком", — заявил Шевченко в эфире программы Великий футбол, сообщает football.ua.

По словам Шевченко, "желто-синие" провели хороший матч, показавший, что в целом тактика на игру была выбрана верно. Сам результат станет хорошим уроком для команды.

Речь идет о втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года. Сборная Украины в домашнем поединке  упустила победу с минимальным счетом над Финляндией на последних минутах матча.

Напомним, 21-летний Виталий Миколенко совершил оплошность и отдал мяч форварду гостей Теэму Пукки. После этого защитник завалил финна в своей штрафной, тем самым заработав пенальти. "Приговор" реализовал все тот же Теэму Пукки, установивший окончательный счет в поединке.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Украина, Андрей Шевченко, Финляндия, Виталий Миколенко.
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