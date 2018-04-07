Хоккей. В матче чемпионата Казахстана произошла жесткая драка (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/04/hockey.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/04/hockey-567x309.jpg 2018-04-07T22:46:24+03:00 Другие виды В матче плей-офф чемпионата Казахстана между "Номадом" и "Арланом" (1:3) произошла драка "два на два". https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-other-sports/3999105-hokkey-v-matche-chempionata-kazahstana-proizoshla-zhestkaya-draka-video.html

Хоккей. В матче чемпионата Казахстана произошла жесткая драка (Видео) В матче плей-офф чемпионата Казахстана между "Номадом" и "Арланом" (1:3) произошла драка "два на два". Конфликт начался после того, как игроки в борьбе снесли ворота "Арлана".