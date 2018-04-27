Емельяненко - Мир: видео финальной пресс-конференции https://telegraf.com.ua/files/2018/04/fedor-mir.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/04/fedor-mir-567x309.jpg 2018-04-27T19:13:27+03:00 Другие виды В Чикаго (США) состоялась пресс-конференция перед турниром Bellator 198, в главном бою которого встретятся Федор Емельяненко и Фрэнк Мир. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-other-sports/4033369-emelyanenko-mir-video-finalnoy-press-konferentsii.html

Емельяненко - Мир: видео финальной пресс-конференции В Чикаго (США) состоялась пресс-конференция перед турниром Bellator 198, в главном бою которого встретятся Федор Емельяненко и Фрэнк Мир.