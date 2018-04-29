Емельяненко - Мир: слова после боя (Видео)

Сегодня рано утром по киевскому времени состоялся бой между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром . Бой продлился лишь 48 секунд, и Федор Емельяненко вышел в полуфинал Гран-При тяжеловесов, где встретится с американцем Челом Сонненом. Предлагаем вашему вниманию послематчевое интервью Федора.