США - Канада 5:4 Б: обзор матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/05/usa-canada.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/05/usa-canada-567x309.jpg 2018-05-05T08:07:01+03:00 Другие виды 4 мая США обыграли Канаду в стартовом матче чемпионата мира по хоккею. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-other-sports/4045834-ssha-kanada-5-4-b-obzor-matcha-chm-2018-po-hokkeyu-video.html

США - Канада 5:4 Б: обзор матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео) Сборная США обыграла Канаду в серии буллидов 4 мая на чемпионате мира по хоккею. Смотрите видео шайб и обзор матча США – Канада.