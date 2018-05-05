ЧМ-2018 по хоккею. Германия - Дания 2:3 Б: обзор матча (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/05/denmark.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/05/denmark-567x309.jpg 2018-05-05T09:52:44+03:00 Другие виды 4 мая Дания обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-other-sports/4045842-chm-2018-po-hokkeyu-germaniya-daniya-2-3-b-obzor-matcha-video.html

ЧМ-2018 по хоккею. Германия - Дания 2:3 Б: обзор матча (Видео) Германия – Дания – 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0) Шайбы: 0:1 – 28 Йенсен (Нильсен, Йенсен), 1:1 – 32 Драйзайтль (Элиц), 1:2 – 35 Сторм (Ларсен, Хардт), 2:2 – 50 Элиц (Мюллер, Драйзайтль)