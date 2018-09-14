Футзал. Камбэк женской сборной Украины в матче с Беларусью (Видео)

Видео победы женской сборной Украины по футзалу в матче с Беларусью (4:2) в отборе на Евро-2019. Перед этим матчем украинки сыграли 4:4 с Венгрией. В последнем матче отбора (15 сентября) Украина сыграет с Казахстаном.