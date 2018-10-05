Нурмагомедов - Макгрегор. Видео второй пресс-конференции

В преддверии турнира UFC 229 состоялась пресс-конференция участников главного боя – чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона Конора Макгрегора. Ирландец опоздал на мероприятие, а россиянин не стал его дожидаться и попросил журналистов задавать вопросы. Конор, в свою очередь, обвинил Хабиба в трусости.