Нурмагомедов - Макгрегор: онлайн-трансляция взвешивания (Видео)

В Лас-Вегасе (США) состоится официальная процедура взвешивания бойцов турнира UFC 229, главным боем которого станет Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор. Смотри видео онлайн трансляцию взвешивания бойцов, которая начнется 6 октября в 03:00 по киевскому времени: