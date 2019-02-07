Как фристайлист Абраменко завоевал "серебро" на чемпионате мира (Видео)

Прыжок Back-Double-Full-Full-Full принес олимпийскому чемпиону Александру Абраменко 126.24 баллов и второе место на чемпионате мира по фристайлу. Смотри исполнение украинцем его серебряного прыжка: