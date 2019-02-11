Мастер-класс от легендарных украинских хоккеистов был снят с дрона (Видео)

2 февраля, состоялся мастер-класс от легендарных украинских хоккеистов для юных воспитанников ДЮСШ. Организатором мероприятия выступила Украинская хоккейная лига, а местом проведения тренировки стал открытый каток на ВДНХ. В качестве тренеров себя попробовали знаменитые украинские игроки Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук, а также опытный наставник Игорь Архипеко.