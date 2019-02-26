Бразильский боец ММА устроил настоящее безумие в бою (Видео)

Бразильский боец MMA Мишел Перейра 23 февраля на турнире Road FC 52 в Сеуле (Южная Корея) проводил поединок против местного бойца Дэ Сунг Кима. В ходе встречи Перейра неоднократно демонстрировал удары, граничащие с акробатическими трюками. В итоге бой завершился победой Мишела техническим нокаутом во втором раунде.