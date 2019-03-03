Забит Магомедшарипов - Джереми Стивенс. Видео боя

В рамках предварительного карда UFC 235 бой провёл Забит Магомедшарипов. Его соперником был американец Джереми Стивенс. По итогам трёх раундов победу единогласным решением судей одержал Магомедшарипов — 29:28, 29:28, 29:28. До этого поединка Магомедшарипов находился на 14-м месте в рейтинге. Предыдущую встречу он провёл 8 сентября 2018 года, когда удушающим приёмом справился с Брэндоном Дэвисом.