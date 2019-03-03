Скачать
Воскресенье, 03.03.2019

Забит Магомедшарипов - Джереми Стивенс. Видео боя

В рамках предварительного карда UFC 235 бой провёл Забит Магомедшарипов. Его соперником был американец Джереми Стивенс. По итогам трёх раундов победу единогласным решением судей одержал Магомедшарипов — 29:28, 29:28, 29:28. До этого поединка Магомедшарипов находился на 14-м месте в рейтинге. Предыдущую встречу он провёл 8 сентября 2018 года, когда удушающим приёмом справился с Брэндоном Дэвисом.
championat.com
Фото: Инстаграм
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Теннис, Видео, MMA, UFC, Новости тенниса, Новости ММА, UFC 235, Забит Магомедшарипов - Джереми Стивенс, Забит Магомедшарипов, Джереми Стивенс.
12:20 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь