Футзал: Ураган - Эпицентр К Авангард 3:3 (Обзор матча)

Почетная ничья, хотя для победы одесситам не хватило считанных секунд. «Ураган» Ивано-Франковск - «Эпицентр К Авангард» 3:3 (2:1) Голы: Абакшин, 6 (1:0). Микитюк, 13 (2:0). Остапчук, 20 (2:1). Гирка, 31 (2:2). Дрозд, 38 (2:3). Когут, 40 (3:3).