Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019

Жан-Клод Ван Дамм ошарашил бывшего чемпиона ММА фирменным ударом (Видео)

Американский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм встретился с бывшим чемпионом UFC в легком весе Коди Гарбрандтом. Мужчины провели спарринг, в ходе которого Ван Дамм ошарашил соперника фирменной вертушкой. Коди после этого прервал спарринг и ушел с ринга. В 1979 году Ван Дамм стал чемпионом Европы по карате и кикбоксингу в среднем весе.
sport.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Видео, Жан-Клод Ван Дамм, MMA, Новости ММА.
21:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь