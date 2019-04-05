Жан-Клод Ван Дамм ошарашил бывшего чемпиона ММА фирменным ударом (Видео)

Американский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм встретился с бывшим чемпионом UFC в легком весе Коди Гарбрандтом. Мужчины провели спарринг, в ходе которого Ван Дамм ошарашил соперника фирменной вертушкой. Коди после этого прервал спарринг и ушел с ринга. В 1979 году Ван Дамм стал чемпионом Европы по карате и кикбоксингу в среднем весе.