Канада - Чехия: обзор полуфинала ЧМ-2019 по хоккею (Видео)

Сборная Канады по хоккею одержала уверенную победу над командой Чехии со счётом 5:1 в поединке за выход в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. В финале канадцы встретятся с Финляндией.