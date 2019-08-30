Как украинец Проценко завоевал золото Бриллиантовой лиги (Видео)

Высотник Андрей Проценко стал победителем сезона Бриллиантовой лиги-2019. Украинец одержал победу на финальном этапе в швейцарском Цюрихе. Его лучший результат – 2,32 метра. Отметим, Проценко стал третьим в истории Украины чемпионом Бриллиантовой лиги. В 2011 году самую престижную легкоатлетическую серию в мире выиграла Ольга Саладуха, а в 2013 – Богдан Бондаренко.