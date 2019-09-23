Футзал: обзор матча Украина - Румыния 2:5 (Видео)

Сборная Украины по футзалу под руководством Александра Косенко провела в Ивано-Франковске товарищеский поединок со сборной Румынии. Хозяева площадки долгое время вели в счете (2:1), но в концовке матча пропустили четыре гола и проиграли (2:5).