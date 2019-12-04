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Среда, 04.12.2019

Реванш от гостей: обзор матча Украина - Хорватия 3:4 (Видео)

Сборная Украины по футзалу после победы в первом товарищеском матче с хорватами (3:1), 3 декабря этому же сопернику проиграла. В отличии от первого матча, в этом поединке гости смогли навязать борьбу подопечным Косевича. Украина - Хорватия 3:4 Голы: Еремин (3), Еловчич (27, аг), Фаренюк (30), - Матошевич (4), Еловчич (12, 37, 39)
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Сборная Украины, Черкассы, Сборная Хорватии, Футзал.
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