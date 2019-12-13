Известный хоккеист "вырубил" лайнсмена (Видео)

В матче НХЛ, Александр Овечкин, набравший скорость, не сумел остановиться и сбил с ног лайнсмена. Абритру пришлось оказывать помощь, продолжить игру он не смог.