Украина - Чехия: обзор решающего матча на Евро-2020 (Видео)

Сборная Украины по гандболу упустила шанс попасть в основной раунд Евро-2020. В столице Австрии Вене мужская сборная Украины по гандболу встречалась в заключительном матче группы В предварительного раунда Евро-2020. Подопечным Сергея Бебешко, для попадания в основной этап необходимо было переиграть сборную Чехию с разницей минимум в 2 гола. Украина – Чехия 19:23 (10:9)