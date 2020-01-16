Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов (Видео)

19-го января состоится бой в рамках турнира UFC 246 в Неваде между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. В четверг бойцы провели дуэль взглядов, которая прошла тихо и спокойно. Соперники трижды пожали друг другу руки и разошлись.