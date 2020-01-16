Массовая драка в украинском хоккее (Видео)

15-го января в УХЛ состоялся матч между лидером чемпионата «Кременчуком» и его преследователем ХК «Днепр». «Кременчук» выиграл 3:2, а встреча запомнилась достаточно массовой дракой хоккеистов.