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Воскресенье, 19.01.2020

Макгрегор - Серроне. Видео нокаута

В ночь с субботы на воскресенье 19 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246. Главным событием ивента стало возвращение в октагон Конора Макгрегора, который провел поединок против Дональда Серроне. Ирландец нокаутировал соперника уже в первом раунде. Для этого ему потребовалось всего 40 секунд. Макгрегор триумфально вернулся в клетку.
sport.ua
Фото: Инстаграм
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