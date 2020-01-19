Макгрегор - Серроне. Видео нокаута

В ночь с субботы на воскресенье 19 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246. Главным событием ивента стало возвращение в октагон Конора Макгрегора, который провел поединок против Дональда Серроне. Ирландец нокаутировал соперника уже в первом раунде. Для этого ему потребовалось всего 40 секунд. Макгрегор триумфально вернулся в клетку.