Олейник - Грин. Видео боя

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе прошел UFC 246. В основном карде российский боец Алексей Олейник встретился с американцем Морисом Грином. Поединок завершился во втором раунде нокаутом после того, как Олейник провёл болевой приём.