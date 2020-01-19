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Воскресенье, 19.01.2020

Олейник - Грин. Видео боя

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе прошел UFC 246. В основном карде российский боец Алексей Олейник встретился с американцем Морисом Грином. Поединок завершился во втором раунде нокаутом после того, как Олейник провёл болевой приём.
sport.ua
Фото: Твиттер
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