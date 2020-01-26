Выступление Назаровой и Никитина на чемпионате Европы в Австрии (Видео)

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин вошел в десятку лучших в Европе, заняв десятое место на чемпионате континента, который завершился в австрийском городе Грац.